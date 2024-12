Accident cu patru victime in Neamt

Doi minori si doi adulti au fost raniti intr-un accident rutier care s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, pe drumul judetean DJ 208G, in localitatea Girov, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.'In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in timp ce un tanar in varsta de 22 ani, din Bacau, conducea un autoturism pe DJ 208G, in localitatea Girov, ar fi patruns pe sensul opus de circulatie, intrand in coliziune cu un autoturism condus de o ... citește toată știrea