Accident cu patru victime, la Neamt

Patru tineri au fost raniti, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce s-au rasturnat cu masina pe DN 15F, la Agapia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un tanar in varsta de 20 ani, din Agapia, conducea un autoturism pe DN15F, in localitatea Agapia, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila si rasturnandu-se pe cupola. ... citește toată știrea