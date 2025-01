Accident cu sapte persoane pe o sosea din Neamt, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent. Un copilas de 7 ani, printre victime

Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier, in prima zi a anului 2025, dupa ce masinile in care se aflau au intrat in coliziune in localitatea Bodesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.La fata locului au intervenit echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean si ISU Neamt.Un copil de 7 ani, printre victime"La sosirea pompierilor, toate persoanele erau iesite din autoturisme. Un copil in varsta de 7 ani ... citește toată știrea