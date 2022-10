Accident cu trei masini anuntat de computerul de bord

Luni dupa-amiaza, pe strada General Nicolae Dascalescu din municipiul Piatra-Neamt, a avut loc un accident in care au fost implicate trei masini, dintre care doua parcate.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 15.30, iar pompierii au fost anuntati despre coliziune prin sistemul e-call, instalat in computerul de bord al masinii. Din primele cercetari a reiesit ca un barbat in varst de 53 de ani se afla la volanul unui autourism (de generatie mai nou), din motive care urmeaza sa fie stabilite a ... citeste toata stirea