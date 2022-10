Ieri dupa-amiaza, pe la ora 13, a avut loc un accident rutier la iesirea din orasul Bicaz.Evenimentul s-a petrecut pe DN 15, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 67 de ani, din Targu Jiu, conducea o masina si s-a izbit pe contrasens in autoturismul la volanul caruia se afla un pietrean de 76 de ani. Din impact, a doua masina a intrat intr-un alt vehicul condus de ... citeste toata stirea