Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, marti dupa-amiaza, pe Bulevardul 9 Mai din municipiul Piatra-Neamt, in fata Pietei Centrale. Evenimentul a avut loc pe la ora 15, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.O femeie in varsta de 35 de ani, din comuna Borlesti, conducea un Volkswagen (inmatriculat NT-12-RHN), pe directia Bicaz - Bacau, nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers si a intrat intr-un camion de Bacau, fiind apoi proiectata intr-un autobuz de ... citeste toata stirea