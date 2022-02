Accident cu trei masini la Piatra Neamt

In aceasta dimineata, 10 februarie, in jurul orei 7,40, trei autoturisme au intrat in coliziune pe strada Dimitrei Leonida, in fata Statiei de Ambulanta Judetene (SAJ) Neamt. "Din primele cercetari a reiesit ca, un conducator auto de 30 de ani, din Piatra Neamt, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 34 de ani, din Piatra Neamt, care la randul sau a fost proiectat intr-un autoturism condus de o femeie de 34, din Piatra Neamt", precizeaza subinspector Ramona Ciofu, ... citeste toata stirea