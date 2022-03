Accident cu trei raniti, la Cotu Vames

Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs, luni, pe DJ 207 C, in localitatea Cotu Vames din comuna Horia.Potrivit IPJ Neamt, in accident au fost implicate doua autoturisme care circulau in acelasi sens de mers."Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce un barbat de 50 ani, din Balusesti, conducea un autoturism in localitatea Cotu Vames, care ar fi efectuat manevra de schimbare a directiei de deplasare, ar fi fost acrosat de un autoturism care se deplasa ... citeste toata stirea