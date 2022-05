Accident cu trei victime in Agapia

Luni dupa-amiaza, pe DN 15F, in comuna Agapia, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 60 de ani, din Vanatori-Neamt, conducea o masina, a facut o manevra de intoarcere si a fost acrosat de autourismul la volanul caruia se afla o localnica de 46 de ani.In urma impactului, prima masina a fost proiectata in alt autoturism stationat in afara partii carosabile. Coliziunea ... citeste toata stirea