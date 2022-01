Accident cu trei victime in Bicazu Ardelean

Ieri dupa-amiaza, la ora 12, pe DN 12C, in comuna Bicazu Ardelean, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un harghitean in varsta de 60 de ani a iesit cu masina din parcarea unei societati comerciale, fara a se asigura, si a izbit in partea laterala autoturismul condus pe drumul prioritar de un iesean de 28 de ani. In urma impactului, soferul neatent si doi ... citeste toata stirea