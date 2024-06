Accident cu trotineta la Piatra-Neamt

Un minor in varsta de 16 ani este cercetat penal de politisti dupa ce a accidentat cu trotineta electrica o fetita de 6 ani si apoi a fugit de la fata locului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.Accidentul s-a produs in municipiul Piatra-Neamt si a fost sesizat politistilor de catre mama fetitei."In urma cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit ca, in timp ce o persoana se deplasa pe trotineta electrica, pe strada Gavril Galinescu, ar fi acrosat-o pe minora in ... citește toată știrea