Accident grav cu trei victime, la Stefan cel Mare

Trei persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii intre doua autoturisme pe drumul national DN 15D, in localitatea Stefan cel Mare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.Accidentul a fost semnalat in Dispeceratul 112 de sistemul e-call al unuia dintre autoturismele implicate in accident.La fata locului au intervenit pompieri, politisti si cadre medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean.'Doua persoane s-au autoevacuat pana la sosirea fortelor de ... citește toată știrea