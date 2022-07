Accident grav la Neamt

O femeie de 40 de ani si un copil de 3 ani au fost transportati la spital, in urma unui accident produs miercuri pe DN 15D, in localitatea Bozienii de Sus din comuna Ruginoasa, judetul Neamt.Potrivit ISU Neamt, la ora 12,52, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier produs pe DN 15D, in localitatea Bozienii de Sus din comuna Ruginoasa.In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cinci persoane.La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de ... citeste toata stirea