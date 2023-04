O ambulanta care transporta un pacient a intrat, marti, intr-un cap de pod pe DN 15C, in localitatea Bodesti, in accident fiind raniti pacientul, asistenta si soferul, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat, in varsta de 55 ani, din Piatra-Neamt, conducea o ambulanta, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un cap de pod. In urma evenimentului rutier a ... citeste toata stirea