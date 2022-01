Accident grav la Neamt. Un copil de doi ani a fost ranit de tatal sau. Barbatul s-a izbit cu masina intr-un alt autoturism

Un copil in varsta de 2 ani a fost ranit dupa ce masina condusa de tatal sau a fost implicata intr-un accident rutier pe drumul national DN 12C, in localitatea Neagra, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Puscasu.'Din primele cercetari efectuate a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 21 de ani, din Damuc, conducea un autoturism pe DN 12C, in localitatea Neagra, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa in fata sa, pe acelasi sens de mers, ... citeste toata stirea