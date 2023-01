Accident grav la Neamt. Un sofer beat a intrat intr-un stalp

Un sofer aflat sub influenta bauturilor alcoolice a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp amplasat langa drumul national DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.Accidentul rutier s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3,00."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat in varsta de 41 ani, din Dumbrava Rosie, conducea un autoturism pe sectorul de drum mentionat, ... citeste toata stirea