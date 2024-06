Accident grav la Tupilati

In noaptea de 14 spre 15 iunie, in comuna Tupilati, a avut loc un grav accident rutier soldat cu ranirea a trei persoane. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 3.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un pietrean in varsta de 51 de ani conducea o Dacia Logan pe DJ 206G, din motive care urmeaza sa fie aflate a pierdut controlul directiei, a ajuns pe contrasens si s-a izbit intr-o duba Iveco la volanul careia se afla un barbat de 39 de ani, din Buzau. Impactul a fost extrem de ... citește toată știrea