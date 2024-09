Accident in Girov

Nepastrarea distantei de siguranta in mers a dus la producerea unui accident rutier, joi dupa-amiaza, in comuna Girov. Evenimentul a avut loc pe la ora 15, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O romascanca in varsta de 43 de ani conducea un autoturism pe Drumul National 15D, dinspre casa catre municipiul Piatra-Neamt si, la intersectia cu Drumul Judetean 156A, s-a izbit in masina din fata, la volanul careia se afla o ieseanca de 53 de ani. In urma ... citește toată știrea