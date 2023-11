Trei persoane, intre care un bebelus de doua luni, au fost ranite intr-un accident rutier in localitatea Horia, a informat, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un autoturism condus de un barbat, de 62 ani, din Roman, se deplasa pe strada Eroilor, ajuns la intersectia cu DJ 207C ar fi patruns in intersectie, fara a respecta semnificatia indicatorului "Oprire", intrand in coliziune cu un autoturism condus ... citeste toata stirea