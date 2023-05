In dupa-amiaza de 12 mai, la ora 17.40, a avut loc un accident rutier pe DJ 157, in comuna Margineni.Un localnic in varsta de 20 de ani conducea un motocultor, nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers spre stanga, intrand in coliziune cu un autoturism aflat in depasirea lui.In urma impactului, un satean de 64 de ani, pasager pe motocultor, a suferit mai multe leziuni fiind transportat la spital. Tot pe 12 mai, la 19.10, alt accident s-a petrecut pe DJ 158, in Romani. Un localnic de 32 ... citeste toata stirea