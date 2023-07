Luni seara, pe DN 15, in satul Bistrita (al comunei Alexandru cel Bun), a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un bacauan in varsta de 33 de ani conducea o masina dinspre orasul Bicaz catre municipiul Piatra-Neamt si, la intersectia cu DJ 155H, a intrat in depasire izbind autoturismul unui ... citeste toata stirea