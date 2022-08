Accident la Neamt din cauza unui sofer beat

O femeie in varsta de 39 ani a fost ranita dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un copac, in noaptea de duminica spre luni, in localitatea Garcina.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca soferul automobilului se afla sub influenta bauturilor alcoolice."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar de 21 de ani, din Garcina, conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, iesind in afara partii ... citeste toata stirea