Leri dupa-amiaza, in satul Bozienii de Sus (al comunei Ruginoasa), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule.Evenimentul s-a petrecut la ora 12.25, pe DN 15. In cele doua masini se aflau cinci persoane. Politistii au stabilit ca un localnic in varsta de 55 de ani conducea un autoturism si a intrat in masina la volanul careia se afla o romascanca de 39 de ... citeste toata stirea