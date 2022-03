Accident mortal in Cotu Vames

Ieri dimineata, pe DJ 207C, in satul Cotu Vames (al comunei Horia), a avut loc un grav accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane si moartea unui batran.Tragedia s-a petercut la ora 6.50, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 50 de ani, din Balusesti, conducea o masina, a schimbat directia de deplasare si a fost acrosat de alt autoturism care mergea in spatele lui si era condus de un tanar de 22 de ani, din Icusesti. In cele doua vehicule se aflau ... citeste toata stirea