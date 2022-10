Accident mortal la Dumbrava Rosie

Un barbat in varsta de 56 ani care mergea in calitate de pieton pe drumul national DN 15, in localitatea Dumbrava Rosie, a fost accidentat mortal, astazi, de un autoturism, a informat IPJ Neamt.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Ramona Ciofu, a declarat ca, dupa ce a acrosat pietonul, masina a intrat intr-un stalp.'Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 41 ani, din Savinesti, conducea un autoturism pe DN 15, ar fi pierdut controlul asupra ... citeste toata stirea