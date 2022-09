Accident mortal la Neamt. O femeie din Caras Severin a fost ucisa

O femeie de 59 de ani, care mergea pe partea carosabila a drumului european E85 alaturi de un barbat in varsta de 63 de ani, a fost accidentata mortal de o autoutilitara condusa de un sofer din Ucraina.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, subinspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca accidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2,30, in localitatea Nisiporesti."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat, de 65 de ani, cetatean ... citeste toata stirea