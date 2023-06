Un barbat in varsta de 74 ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism, la Pastraveni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.La volanul celuilalt autoturism se afla un tanar in varsta de 22 ani care, potrivit IPJ Neamt, a intrat intr-o depasire neregulamentara.La locul solicitarii au intervenit pompierii si medicii din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean care au gasit victima in varsta de 74 ani incarcerata."Ajunsi la ... citeste toata stirea