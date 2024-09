Accident mortal la Piatra Neamt

Un tanar in varsta de 27 ani a decedat dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp de electricitate, in Piatra-Neamt, in noaptea de miercuri spre joi, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.Un alt tanar, in varsta de 22 ani, pasager in autoturism, a fost ranit si transportat ulterior la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt."In urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in timp ce un tanar in varsta de 27 ani, din municipiul ... citește toată știrea