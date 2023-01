Un barbat in varsta de 49 de ani a fost accidentat mortal, sambata seara, in timp ce incerca sa traverseze DN 15 pe o trecere de pietoni, la Savinesti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar in varsta de 20 ani, din Zanesti, conducea un autoturism pe sectorul de drum ... citeste toata stirea