Accident pe DN2

Doua autoturisme in care se aflau cinci persoane s-au ciocnit ieri, la pranz, pe DN2 - E85, in apropierea localitatii Secuienii Noi."Din primele verificari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce o femeie, de 42 de ani, cetatean ucrainean, conducea un autoturism pe Drumul National 2 - E85, in afara localitatii Secuienii Noi, din directia Roman spre judetul Bacau, la intersectia cu un drum comunal, a efectuat virajul la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu un autoturism ... citeste toata stirea