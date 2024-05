Accident produs de un bucurestean care a murit dupa ce a suferit un infarct la volan. Alte trei persoane, ranite

O tragedie a avut loc in prima zi a acestei luni pe o strada dintr-un oras din Neamt, un barbat pierzandu-si viata. In accidentul in care au fost implicate mai multe masini, ranite au fost si trei femei.Pe data de 1 mai 2024, in jurul orei 13.20, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" si politistii de la Serviciul Rutier Roman au fost solicitati sa intervina la un nedorit incident petrecut pe strada Stefan cel Mare, anuntandu-se ca in urma coliziunii dintre trei ... citește toată știrea