In seara de 11 iulie, pe la ora 22, a avut loc un accident rutier pe strada Fermelor din municipiul Piatra-Neamt.Politistii au stabilit ca un localnic in varsta de 18 ani, care abia luase permisul, conducea o masina cu viteza foarte mare dinspre cartierul Darmanesti catre Maratei, a pierdut controlul directiei si s-a izbit pe contrasens in autoturismul la volanul caruia se afla un concitadin de 48 de ani. In urma impactului, o pasagera de 47 de ani din al doilea vehicul a suferit leziuni. ... citeste toata stirea