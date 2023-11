Joi, 16 noiembrie, in jurul orei 11, pe DN 28 - E 583 Sabaoani - Targu Frumos, la limita judetelor Neamt si Iasi, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane a anuntat ca, in urma producerii accidentului, traficul rutier in zona a fost blocat pe ambele sensuri, pentru a permite acordarea ingrijirilor medicale si pentru efectuarea cercetarii la fata locului, estimandu-se reluarea normala a circulatiei dupa ora 12. ... citeste toata stirea