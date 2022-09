Accident rutier in Buruienesti, o femeie a fost lovita de o masina

Politistii rutieri au fost sesizati joi seara, 1 septembrie, in jurul orei 22.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Judetean 207K, in localitatea Buruienesti.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o tanara, de 24 de ani, din Doljesti, conducea un autoturism in localitatea Buruienesti, ar fi surprins si accidentat o femeie, de 43 de ani, din Rediu, care era angajata in traversarea strazii. Accidentul s-ar fi petrecut pe ... citeste toata stirea