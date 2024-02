Accident rutier in care a fost implicata o masina in care se aflau trei persoane. Soferul a decedat

Miercuri, 21 februarie, in jurul orei 09:00, pompierii au fost solicitati sa intervina in municipiul Piatra Neamt, pe breteaua de legatura dintre bulevardul General Dascalescu - DN 15 si strada Dimitrie Leonida, la un accident rutier, dupa ce un autoturism in care se aflau trei persoane a parasit partea carosabila, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul Piatra Neamt (o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare ... citește toată știrea