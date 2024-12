Accident rutier in comuna Boghicea, o persoana a fost ranita

Luni, 16 decembrie, la ora 18:00, politistii au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 207A, intre localitatile Slobozia si Boghicea. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti, s-a stabilit faptul ca, in timp ce un barbat, in varsta de 37 de ani, din Roman, conducea o autoutilitara pe DJ 207A, ar fi acrosat un barbat in varsta de 38 de ani, ce se deplasa pe ... citește toată știrea