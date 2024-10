Accident rutier in comuna Dulcesti, o persoana a fost ranita

Luni, 21 octombrie, la ora 21:00, pe DN 15D, in afara localitatii Rosiori, a avut loc un accident de circulatie, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Conform IPJ Neamt, in timp ce un tanar in varsta de 28 de ani, din Neamt, conducea un autoturism, pe DN 15D in afara localitatii Rosiori, avand directia de deplasare catre localitatea Dulcesti, ajuns la intersectia cu DC 55, ar fi surprins si accidentat un barbat, in varsta de 78 de ani, din Rosiori, ... citește toată știrea