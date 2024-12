Accident rutier in comuna Gadinti

Pompierii au fost solicitati sa intervina sambata, 21 decembrie, in jurul orei 11:00, in comuna Gadinti, la un accident rutier produs pe DN 15D, dupa ce un autoturism in care se aflau doua persoane a parasit partea carosabila si s-a rasturnat, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Roman."Cele doua persoane s-au autoevacuat pana ... citește toată știrea