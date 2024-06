Accident rutier in comuna Gadinti, o autocisterna incarcata cu motorina s-a ciocnit cu o autobasculanta

Marti, 4 iunie, la ora 10:00, pompierii au fost solicitati sa intervina pe DN 15D, in comuna Gadinti, la un accident rutier, informeaza ISU Neamt. In accidentul rutier au fost implicate o autocisterna incarcata cu motorina si o autobasculanta in care se aflau doar conducatorii auto. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD, din cadrul Detasamentului Roman, si un echipaj cu ambulanta de la Statia ... citește toată știrea