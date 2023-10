Joi, 12 octombrie, in jurul orei 16:00, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in comuna Ion Creanga, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri, cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD TIM, din cadrul Detasamentului Roman."Un autoturism, in care se aflau patru persoane, a parasit partea carosabila, a lovit un cap de pod si a cazut in sant. La sosirea fortelor de interventie, toate ... citeste toata stirea