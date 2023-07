Marti, 18 iulie, in jurul orei 21:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, in localitatea Gheraesti. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca in timp ce o minora de 15 ani, din Gheraesti conducea un motociclu, pe strada Morii, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu ... citeste toata stirea