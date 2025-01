Accident rutier la Bodesti

Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier, in prima zi a anului 2025, dupa ce masinile in care se aflau au intrat in coliziune in localitatea Bodesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.La fata locului au intervenit echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean si ISU Neamt.'La sosirea pompierilor, toate persoanele erau iesite din autoturisme. Un copil in varsta de 7 ani a fost asistat de ... citește toată știrea