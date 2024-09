Accident rutier la Boghicea, o masina a lovit trei pietoni

Vineri, 20 septembrie, in jurul orelor 08:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Neamt au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 207A, in localitatea Boghicea. Conform IPJ Neamt, in urma verificarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca in timp ce o femeie, in varsta de 36 de ani, conducea un autoturism pe DJ 207A, in localitatea Boghicea, in urma efectuarii unei manevre de depasire, la revenirea pe sensul sau de mers, ar fi pierdut controlul asupra ... citește toată știrea