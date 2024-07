Accident rutier la Boghicea, un minor pe trotineta a fost lovit de o masina

Politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati vineri, 12 iulie, in jurul orelor 18:50, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 208, in localitatea Boghicea. Conform IPJ Neamt, in urma cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in timp ce un minor in varsta de 14 ani, din Roman, conducea o trotineta, in localitatea Boghicea, ar fi intrat in intersectie fara a ... citește toată știrea