Accident rutier la castelul de apa, o persoana a fost ranita

Marti, 24 septembrie, in jurul orei 16.00, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe raza comunei Sabaoani, in zona sensului giratoriu de la "castelul de apa".Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat faptul ca in timp ce un barbat in varsta de 65 de ani, din judetul Bacau, conducea un autoturism pe DN 28, ar fi efectuat manevra de schimbare a directiei de deplasare pe DN 2 - E 85, intrand in coliziune cu o autoutilitara condusa de ... citește toată știrea