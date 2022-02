Accident rutier la Doljesti, un tanar a fost ranit

Politistii Biroului Rutier Roman au fost sesizati marti, 15 februarie, in jurul orei 14.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Judetean 207 K, in localitatea Doljesti.Conform IPJ Neamt, din primele cercetari a reiesit ca o autoutilitara condusa de un barbat de 54 de ani, din Botesti, care efectua virajul la stanga, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din Buhonca, care circula din sens opus. Neacordarea de prioritate ar ... citeste toata stirea