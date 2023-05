Luni, 22 mai, in jurul orei 19:10, politistii din cadrul Biroului Rutier Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DJ 207D, in localitatea Gadinti, a avut loc un eveniment rutier. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca in timp ce un tanar de 22 de ani, din Boghicea, ar fi condus un autoturism, pe sectorul de drum anterior mentionat, nu s-ar fi asigurat la efectuarea manevrei de depasire, intrand in coliziune cu un autoturism, ce se afla ... citeste toata stirea