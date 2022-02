Accident rutier la Gadinti, o persoana a ramas incarcerata

Luni seara, 21 februarie, in jurul orei 18.30, pe DN 15D, in localitatea Gadinti, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita. Pompierii au fost instiintati despre producerea accidentului rutier prin apel la 112. In accident a fost implicat un autoturism, in care se afla doar conducatorul auto. Autoturismul a parasit partea carosabila si a intrat intr-un sant, iar o persoana a ramas incarcerata."La locul producerii evenimentului s-au deplasat un echipaj cu ambulanta ... citeste toata stirea