Luni, 4 decembrie, la ora 09:40, pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier pe DN 15D, in comuna Girov, informeaza ISU Neamt. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Piatra Neamt si Statia Piatra Neamt a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Neamt. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau trei persoane."Ambele autoturisme au parasit partea carosabila, unul dintre ele a ... citeste toata stirea