Accident rutier la Horia, o persoana a decedat

Luni, 10 octombrie, in jurul orei 06:50, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 2 - E 85, in localitatea Horia. Conform IPJ Neamt, din primele cercetari efectuate a reiesit ca in timp ce un barbat, de 38 de ani, din judetul Bacau, conducea un autoturism in localitatea Horia, ar fi surprins si accidentat o femeie, de 55 ani, din Horia, ... citeste toata stirea